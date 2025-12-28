Juan Eduardo Esnaider e la sua tragica storia un padre non può sopravvivere a un figlio

Juan Eduardo Esnaider, noto ex calciatore e figura del calcio internazionale, è anche protagonista di una vicenda personale profondamente dolorosa. La sua storia, infatti, si intreccia con la perdita del figlio, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. In questa introduzione, esploreremo il suo percorso e il dolore di un padre che, come molti, non può sopravvivere alla perdita di un figlio.

Juan Eduardo Esnaider lo ricordiamo come quello che doveva sostituire Del Piero dopo l'infortunio, oggi però parliamo della sua tragica storia e della morte del figlio. Un genitore non dovrebbe mai sopravvivere a suo figlio, una storia che purtroppo accade e che riguarda questo ex calciatore pronto ad aprire il suo cuore su quanto accaduto. (ANSA) CityRumors.it Il figlio di Esnaider morì nel 2012 il giorno di Natale, era un ragazzo ancora molto giovane, aveva appena 17 anni. Si chiamava Fernando e giocava nelle giovanili del Getafe come difensore, un dramma che ha raccontato lo stesso calciatore lasciando tutti di stucco.

"Non lo perdonerò mai alla vita": il dramma dell'ex Juve, Esnaider - L'ex attaccante argentino ha ricordato la tragica scomparsa del figlio diciassettenne avvenuta il 25 dicembre 2012 ... sport.tiscali.it

Ex Juventus Esnaider non si dà pace per la morte del figlio 17enne: "Non mi riprenderò mai" - L'ex attaccante bianconero ha ricordato la scomparsa del figlio Fernando, avvenuta nel 2012: Non lo perdonerò mai alla ... sport.virgilio.it

