Il concetto di JOMO, ovvero la gioia di evitare il caos, rappresenta una nuova forma di relax e benessere. In un’epoca in cui la paura di perdere eventi importanti (FOMO) ci spingeva a partecipare a tutto, scegliere di restare a casa diventa un gesto consapevole e prezioso. Questa tendenza invita a riscoprire il piacere della tranquillità, offrendo un’alternativa più autentica e serena ai ritmi frenetici delle festività.

Per anni siamo stati schiavi della FOMO ( Fear Of Missing Out ), quell’ansia sottile e fastidiosa che ci faceva sentire “sbagliati” se non eravamo presenti all’evento più cool, al party più esclusivo o nella piazza più affollata della città. Ma il 28 dicembre 2025 segna il definitivo trionfo della tendenza opposta: la JOMO ( Joy Of Missing Out ), ovvero la gioia pura, consapevole e quasi ribelle di non esserci. Soprattutto tra i Gen Z e i Millennials, sta crescendo il desiderio di vivere un Capodanno “disconnesso”, lontano dalla confusione forzata e, soprattutto, lontano dall’obbligo sociale di apparire felici e scintillanti a tutti i costi sui social media. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - JOMO, la gioia di evitare il caos: perché restare a casa a Capodanno è il nuovo lusso

Leggi anche: La Sauna in Casa: Il Nuovo Simbolo del Lusso Contemporaneo.

Leggi anche: Giovanni Allevi: la gioia di vivere e il coraggio di restare autentico

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

JOMO, la gioia di disconnettersi - In un’epoca caratterizzata da una connessione costante, in cui notifiche incessanti e la pressione di essere sempre presenti sui social network sembrano governare le nostre giornate, si sta affermando ... beppegrillo.it

Addio Fomo, arriva la Jomo: ecco cos’è la “gioia di perdersi qualcosa” - Alzi la mano chi non ha mai gioito segretamente per un appuntamento saltato all’ultimo minuto o chi non ha mai inventato una scusa per dare buca agli amici e starsene a casa sul divano in relax, ... ilfattoquotidiano.it

Cos’è la JOMO, la “gioia di perdersi qualcosa” - Negli ultimi tempi si sente spesso parlare di FOMO (“Fear Of Missing Out"), neologismo con il quale si definisce la paura di alcuni di “perdersi qualcosa”. 105.net

SOCIALMOOD - Dì addio alla FOMO, abbraccia la JOMO Dicembre può essere travolgente: luci, cene, aperitivi… e tutti sembrano divertirsi tranne te. Ma se la vera magia delle feste fosse trovare tempo per te stesso Una tisana sul divano, una passeggiata tra facebook