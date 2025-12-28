Itinerario tra i presepi E’ festa a Piancastagnaio

Piancastagnaio da numerosi anni durante le feste natalizie si trasforma in un magico itinerario di presepi realizzati con grande amore e tanta fantasia. Chiese, contrade, famiglie nelle proprie abitazioni e una grande mostra allestita nella chiesa parrocchiale di Saragiolo e che viene aperta nel giorno di Natale nelle navate centrali del tempio e che merita assolutamente di essere visitato anche perché da molti anni rappresenta un vero e proprio tesoro con raffigurazioni della natività non solo italiane, ma soprattutto creazioni artigianali artisticamente preziose. A Piancastagnaio, il presepe realizzato dai contradaioli di Borgo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, quello della contrada di Castello nella chiesa di San Filippo, nella sede della Contrada di Voltaia e Coro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

