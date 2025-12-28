Dopo il match contro il Sassuolo, Vincenzo Italiano ha commentato che, nonostante una leggera perdita di brillantezza, la squadra ha mostrato buone capacità di espressione. Il tecnico rossoblù ha sottolineato la reazione positiva dei suoi, riconoscendo il valore di un avversario in salute. Il pareggio al Dall’Ara rappresenta, per lui, un risultato che dimostra il carattere e la crescita della squadra in un momento complesso.

Bologna, 28 dicembre 2025 – Un pareggio che vale un bicchiere mezzo pieno per Vincenzo Italiano. Il tecnico dei rossoblù ha voluto sottolineare come la squadra si sia espressa bene e come abbia gradito la reazione dei suoi dopo la Supercoppa, evidenziando anche il valore del Sassuolo dopo il pareggio maturato al Dall’Ara: “Per me oggi la squadra si è espressa bene, contro una squadra in salute, forte. Se non avessero fatto un regalo, potevano anche castigarci. Nel nostro momento migliore, abbiamo concesso un corner che potevamo evitare e ci hanno punito. Nell’ultimo periodo abbiamo perso un po’ di brillantezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italiano dopo il match con il Sassuolo: “Persa un po' di brillantezza, ma ci siamo espressi bene"

