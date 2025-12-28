Italia al gelo a Capodanno arriva il freddo polare | temperature intorno allo zero al centro e al Sud
Le temperature in Italia si abbasseranno notevolmente con l’arrivo del freddo polare, previsto per i prossimi giorni. Al centro e al Sud, si registreranno valori vicini allo zero, anticipando possibili nevicate e un Capodanno caratterizzato da clima rigido. Questo fenomeno climatico, proveniente dalla Russia, influenzerà le condizioni atmosferiche su gran parte del territorio nazionale, richiedendo attenzione e preparazione per affrontare le basse temperature.
Un capodanno innevato potrebbe attendere gli italiani. Dai prossimi giorni il gelo polare della Russia investirà il Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
