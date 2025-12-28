Italia al gelo a Capodanno arriva il freddo polare | temperature intorno allo zero al centro e al Sud

Le temperature in Italia si abbasseranno notevolmente con l’arrivo del freddo polare, previsto per i prossimi giorni. Al centro e al Sud, si registreranno valori vicini allo zero, anticipando possibili nevicate e un Capodanno caratterizzato da clima rigido. Questo fenomeno climatico, proveniente dalla Russia, influenzerà le condizioni atmosferiche su gran parte del territorio nazionale, richiedendo attenzione e preparazione per affrontare le basse temperature.

Meteo Capodanno 2026 in Italia: previsioni tra gelo e neve - Previsioni meteo Capodanno 2026 in Italia: gelo artico e neve in arrivo per San Silvestro. lifestyleblog.it

Meteo, l’Italia sorpresa: arriva il gelo improvviso. Ecco quando - Non solo la pioggia e la neve sotto Natale, le previsioni meteo cambiano a cavallo del nuovo anno. newsmondo.it

Un’imponente irruzione gelida dalla Russia investirà il nostroPaese. Ecco quando arriverà il gelo in Italia: https://fanpa.ge/zcxyw - facebook.com facebook

#Meteo: #Capodanno, dilaga il gelo sull'Italia nella notte di #San #Silvestro x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.