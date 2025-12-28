Istituti Comprensivi i dirigenti scolastici sono singoli dipendenti rappresentano solo se stessi

Attualmente si sono riscontrate anomalie nella procedura di creazione degli Istituti Comprensivi. I dirigenti scolastici, essendo singoli dipendenti, rappresentano esclusivamente se stessi e non l’intero istituto. Nei prossimi 1-2 giorni verranno approfonditi i dettagli e adottate eventuali iniziative, sotto la supervisione del coordinatore delle Province di Parma e Piacenza, Salvatore Pizzo. Restano in corso aggiornamenti per garantire chiarezza e corretta gestione.

«Stiamo riscontrando delle anomalie nella procedura relativa alla creazione degli Istituti Comprensivi, per questo nelle prossime 2448 ore si riserva di meglio chiarire e si riserva specifiche iniziative che il coordinatore delle Province di Parma e Piacenza, Salvatore Pizzo, provvederà a.

