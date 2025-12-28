L’ambasciatore di Israele in Italia, Peled, ha espresso gratitudine per l’azione della Procura di Genova, che ha recentemente smantellato una rete di supporto economico ad Hamas operante nel nostro Paese. Questa operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro il terrorismo internazionale e rafforza la collaborazione tra i due paesi nel contrasto alle minacce alla sicurezza.

Israele ringrazia l'Italia per la vasta operazione antiterrorismo coordinata dalla Procura di Genova che ha smantellato ieri la complessa rete di sostegno economico ad Hamas attiva nel nostro Paese. L'indagine, condotta dalla Digos e dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di nove persone e al sequestro di beni per un valore stimato tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta figura Mohammed Hannoun, noto come presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia, oggetto di numerose inchieste de Il Tempo che per primo ha aperto questo filone. Secondo gli inquirenti, Hannoun è il vertice della cellula italiana e un esponente di spicco del comparto estero di Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele ringrazia l'Italia, l'ambasciatore Peled: smantellata la rete di Hamas

Leggi anche: Hamas in Italia, ecco la rete genovese smantellata dalla Dda

Leggi anche: Jonathan Peled, l'ambasciatore di Israele sulle violenze dopo i cortei: «Scontri e feriti? Barbarie di chi gioca all?anarchismo»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Israele ringrazia governo e forze dell'ordine, l'ambasciatore Peled: smantellata la rete italiana di Hamas - Israele ringrazia l'Italia per la vasta operazione antiterrorismo coordinata dalla Procura di Genova che ha smantellato ieri la complessa rete di ... iltempo.it