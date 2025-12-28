Ispra Bonelli a Gallone | Autonomia dalla politica? Immagino si dimetterà da Forza Italia La presidente non risponde

Durante un’udizione in commissione Ambiente alla Camera, Maria Alessandra Gallone, presidente designata di Ispra, ha risposto in modo rapido a questioni sulla sua autonomia politica. La discussione si è concentrata sulla possibile dimissione da Forza Italia, ma la presidente non ha fornito commenti a riguardo. L’incontro, breve e formale, ha rappresentato un momento di chiarimento sui ruoli istituzionali e le future responsabilità di Gallone.

È un’audizione lampo quella della presidente designata di Ispra, Maria Alessandra Gallone, in commissione Ambiente alla Camera. Nomina avanzata dal ministro Gilberto Pichetto Fratin – di cui Gallone è consulente – e che ha sollevato polemiche. Specialmente perché l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale è un organo scientifico, sulla carta indipendente, e che dovrebbe essere condizionato dalla politica. Ma come scritto da ilFattoQuotidiano.it, il governo ha proposto per la presidenza dell’ente una figura strettamente politica, vale a dire Gallone, ex senatrice di Forza Italia (e con un passato in FdI, An e Msi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA: «CAMBIO ALLA GUIDA DELL’ISPRA. BONELLI (AVS): “IL GOVERNO NORMALIZZA L’ISPRA, ALLA SUA GUIDA UN’EX SENATRICE DI FI E PROFESSORESSA DELLE MEDIE”.

