Ispirato dall’animazione di Hayao Miyazaki il primo film della coppia Maïlys Vallade et Liane-Cho Han è pop e multicolore

L’animazione di “La piccola Amélie”, il primo film della coppia Maïlys Vallade e Liane-Cho Han, trae ispirazione dall’universo di Hayao Miyazaki. Caratterizzato da uno stile pop e multicolore, il film esplora tematiche familiari e di crescita, offrendo uno sguardo sincero e delicato su un mondo immaginifico e quotidiano. Un’opera che con sobrietà e attenzione ai dettagli invita lo spettatore a immergersi in una narrazione visiva originale.

L A PICCOLA AMÉLIE Genere: animazione??? Regia: Mai?lys Vallade et Liane-Cho Han Dalla Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb, il racconto di un'infanzia giapponese, quella della scrittrice belga, terzogenita di una coppia di espatriati, madre pianista, padre diplomatico, e del suo risveglio a due anni e mezzo grazie a una tavoletta di cioccolato bianco portata dalla nonna da Bruxelles. Nel Paese ancora traumatizzato dal conflitto e ancorato al passato, Amélie scopre il mondo e si appropria delle tradizioni (si crede giapponese) grazie alla paziente balia Nishio-san, orfana di guerra.

