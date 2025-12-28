Isola Sacra schianto su via della Scafa

Un incidente si è verificato su via della Scafa, a Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino, il 28 dicembre 2025. La collisione ha causato danni materiali e l’intervento tempestivo delle forze di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno gestendo le operazioni di assistenza e ricostruzione dell’accaduto.

Fiumicino, 28 dicembre 2025 – Un impatto improvviso, il rumore delle lamiere e poi l'arrivo dei soccorsi. Via della Scafa è stata teatro, nel primo pomeriggio, di un grave incidente stradale che ha generato momenti di forte tensione e pesanti disagi alla circolazione. Lo scontro ha coinvolto due autovetture e si è verificato in un tratto particolarmente trafficato, a ridosso di importanti snodi viari di Isola Sacra. La violenza dell'urto ha reso necessario un intervento rapido e coordinato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di assistenza agli occupanti dei mezzi, insieme ai sanitari del 118.

