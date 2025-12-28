Irama incanta Piazza Duomo | emozioni e introspezione tra hit e nuove melodie

Emozioni intense e riflessioni intime hanno avvolto Piazza Duomo durante lo showcase di Irama, inserito nel cartellone comunale “I magici eventi del Natale a Messina”. L'evento ha messo al centro sia i grandi successi che i brani dell’ultimo album, “Antologia della vita e della morte”, pubblicato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina, successo lo showcase di Irama a Piazza Duomo - Nella città dello Stretto erano presenti migliaia di fan provenienti da tutta la Sicilia e parte della Calabria. strettoweb.com