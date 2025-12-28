“A me gli occhi, per favore”. Quante volte lo abbiamo visto dire in tv o sul palcoscenico di qualche spettacolo itinerante? L’illusionista sceglie la sua “vittima”, la fissa, la tocca e le fa perdere conoscenza nello stupore generale, magari convincendola poi a rialzarsi e fare cose di cui al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Ipnosi durante il parto o un intervento a cuore aperto: così la Romagna fa scuola in Italia

Leggi anche: Peppe Quintale a cuore aperto: ‘Durante il Covid ho pensato di farla finita’

Leggi anche: Giovani e Europa, la "via Romagna" fa tappa a Cesena: confronto aperto con gli europarlamentari

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ipnosi durante il parto o un intervento a cuore aperto: così la Romagna fa scuola in Italia.

Hai mai provato l’ipnosi contro l’insonnia? - Ipnosi: questa pratica è efficace per accedere agli stati più remoti della mente, migliorando l’umore e la qualità del sonno. ok-salute.it

` 16 2025 Le Prime Notizie dalla Puglia Manduria: 19enne muore dopo il ricovero per anemia. Arresti contro clan SCU e traffico di cocaina. Denuncia per abusi durante ipnosi. Lupo liberato. Meteo: nebbie e piogge in - facebook.com facebook