Investiti in bicicletta portati via da due ambulanze

Due i ciclisti investiti a Ca' Ballarin, sabato pomeriggio: non ci sarebbero state conseguenze gravi per le due persone, originarie di Stra, travolte sul Litorale da un'auto che uscendo da una laterale si stava immettendo a bassa velocità in via Fausta, nel comune di Cavallino Treporti. Soccorse. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

