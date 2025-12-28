Investiti in bicicletta portati via da due ambulanze
Due i ciclisti investiti a Ca' Ballarin, sabato pomeriggio: non ci sarebbero state conseguenze gravi per le due persone, originarie di Stra, travolte sul Litorale da un'auto che uscendo da una laterale si stava immettendo a bassa velocità in via Fausta, nel comune di Cavallino Treporti. Soccorse. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Due bambini presi da casa e portati in un centro protetto da servizi sociali e carabinieri
Leggi anche: Schiacciati da un pesante manufatto: due operai portati in ospedale
Camion investe bicicletta a Bologna, muore 23enne - Una ragazza di 23 anni è morta in un incidente stradale all'incrocio tra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni a Bologna. adnkronos.com
L’uomo viaggiava in bicicletta quando è stato investito da un’auto. #ilmamilio - facebook.com facebook
Investito mentre tornava a casa dal lavoro in bicicletta: #morto x.com
