Investita sulle strisce mentre andava a giocare a tombola con le amiche | 77enne morta a Pisa

A Pisa, la frazione di Cenaia, piange la scomparsa di Sandra Fantozzi, 77 anni, deceduta dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto la sera del 27 dicembre, mentre la donna si stava recando a giocare a tombola con le amiche. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e dolorosa.

Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana, piange Sandra Fantozzi, 77 anni, travolta sulle strisce pedonali mentre durante la serata del 27 dicembre andava a giocare a tombola. I soccorsi sono stati vani; il conducente è sotto choc. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Brescia, investita dall’autobus mentre attraversa sulle strisce: morta donna di 78 anni Leggi anche: Investita mentre va a giocare a tombola: muore a 77 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 86 anni; Ilaria Zannarini, investita e uccisa sulle strisce: aveva 18 anni. A guidare l'auto un 78enne; Savona si ferma per ricordare Valentina Squillace, una folla commossa ai funerali nella chiesa di via Saredo (FOTO). Muore investita sulle strisce mentre stava andando a giocare a tombola - La vittima è Alessandra Fantozzi, 77 anni, uccisa ieri sera da un'auto nel centro abitato di Cenaia, nel comune di Crespina- ansa.it

