Investimento a Firenze treni in ritardo fino a 100 minuti

A Firenze, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa dalle 18,30 a causa di un incidente nei pressi di Rifredi, con treni in ritardo fino a 100 minuti. L’interruzione è stata necessaria per gli accertamenti dell’Autorità giudiziaria. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sui servizi ferroviari prima di pianificare gli spostamenti.

