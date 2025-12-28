Intossicazione morte 15enne e la mamma

Una ragazza di 15 anni è deceduta all’ospedale Cardarelli di Campobasso a causa di una sospetta intossicazione alimentare. La giovane aveva accusato un malore persistente nelle ore precedenti, portando al tragico esito. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra familiari e comunità, mentre le autorità sanitarie stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

12.00 Una ragazza di 15 anni è morta per una sospetta intossicazione alimentare. Il decesso all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un malore durato ore. Si sospetta una intossicazione legata a del pesce consumato durante un pranzo delle feste natalizie. Era una studentessa, viveva a Pietracatella,dove frenquentava liceo Classico. Dopo un po' di ore un'altra drammatica notizia: è morta anche la madre della 15enne. La donna aveva 50 anni.

Molise, morte mamma e figlia: ipotesi epatite fulminante da intossicazione. Avevano mangiato pesce - La signora lavorava con il marito commercialista, Gianni Di Vita, 55 anni, che è stato in passato a lungo sindaco del paese ... rainews.it

Campobasso, 15enne morta per sospetta intossicazione alimentare. Aveva mangiato pesce durante le feste - La studentessa di Pietracatella è deceduta in ospedale, dove era stata ricoverata per un malore. quotidiano.net

