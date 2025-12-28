Intossicazione alimentare madre e figlia 15enne muoiono a Campobasso

A Campobasso, una madre di 50 anni e sua figlia di 15 anni sono decedute in ospedale a poche ore di distanza. L’origine delle morti sembra essere un’intossicazione alimentare, che ha coinvolto entrambe le donne. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si sta conducendo un’indagine per chiarire le cause di questa tragica situazione.

AGI - Tragedia a Campobasso dove una ragazza di 15 anni e la madre 50enne sono morte in ospedale a poche ore di distanza l'una dall'altra. Si sospetta che la causa possano essere alimenti consumati durante le festività natalizie, forse delle cozze o dei funghi, e la procura ha disposto l'autopsia ipotizzando una sospetta intossicazione alimentare. Il sospetto di un'intossicazione è rafforzato dal fatto che anche il padre della 15enne è stato male ed è stato ricoverato mentre la sorella 18enne non ha accusato alcun sintomo, ha riferito il Quotidiano del Molise. La Squadra Mobile della Polizia ha acquisito le cartelle cliniche delle due donne, residenti nel paese di Pietracatella, e gli atti sugli accessi al pronto soccorso del Cardarelli nel capoluogo molisano.

Morte una quindicenne e la madre per intossicazione alimentare. Dimesse due volte dal pronto soccorso - Le due avevano mangiato pesce durante le feste, sono entrambe decedute all'ospedale Cardarelli di Campobasso (ANSA) ... ansa.it

Madre e figlia di 16 anni muoiono dopo cena della Vigilia: sospetta intossicazione alimentare - La ragazza e la donna di Pietracatella sono deceduti dopo aver consumato frutti di mare. ilroma.net

28/12/2025

Una donna di 50 anni e la figlia di 15 sono morte a #Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare: la sera della Vigilia avevano mangiato pesce, frutti di mare e cozze. Indagini in corso. x.com

Intossicazione alimentare, morta anche la madre della 15enne. Sintomi anche per il padre, meno gravi - facebook.com facebook

