intervista a marco malvaldi

Ecco l’introduzione richiesta: Nel corso del 2025, Marco Malvaldi ha confermato la sua capacità di scrittore prolifico e versatile. In attesa delle nuove puntate della serie televisiva “I delitti del BarLume”, tratta dai suoi romanzi, questa intervista offre uno sguardo sul suo percorso letterario e sulle prospettive future, riflettendo sull’anno appena concluso e sui progetti in cantiere.

L’anno sta per finire, ed è tempo di bilanci. In attesa dell’imminente uscita delle nuove puntate della serie televisiva di Sky “I delitti del BarLume”, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi, abbiamo almeno una certezza: il 2025 è stato un anno assai prolifico per lo scrittore toscano. A giugno è uscito “Piomba libera tutti”, l’ultimo capitolo della spassosissima serie dei delitti del BarLume; stavolta, gli appassionati della saga sappiano che il giallo strapperà loro le solite, grasse risate, ma anche qualche lacrima. Ad agosto, è stata la volta di “Se fossi al vostro posto”, un volume in cui lo scrittore dimostra, con un linguaggio chiaro e comprensibile anche per i non addetti ai lavori, gli enormi vantaggi di applicare un metodo logico e matematico a tutti i campi umani, compresa la giustizia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

