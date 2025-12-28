Intervista a Luigi Sbarra | Sud un Piano strategico per coordinare le misure a sostegno della crescita

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sottosegretario Sbarra, partiamo dalla Manovra e dai 532 milioni ulteriori previsti per il Credito d?Imposta Zes: potrebbero in realtà occorrerne di più, considerate le domande. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

intervista a luigi sbarra sud un piano strategico per coordinare le misure a sostegno della crescita

© Ilmattino.it - Intervista a Luigi Sbarra: «Sud, un Piano strategico per coordinare le misure a sostegno della crescita»

Leggi anche: Moschella provveditore di Palermo, gli auguri della Cisl: "Saprà guidare e coordinare un settore tanto strategico"

Leggi anche: Vessichelli (Asi Benevento): Rapporto Svimez, Sud sempre più strategico ma la crescita resta squilibrata

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Top 500 Campania, Sbarra: «Con Zes 16mila occupati, è misura strutturale»; Sbarra, dati Istat delineano per il 2024 un quadro positivo per il Sud; Top 500 Campania, l'evento del Mattino. Manfredi: «Scommettere su Napoli». Sbarra: «Zes strategia strutturale»; Sbarra “In Sicilia segnali di ripresa fondamentali per occupazione e imprese”.

intervista luigi sbarra sudSbarra: “In Sicilia segnali di ripresa fondamentali per occupazione e imprese” - “Il Mezzogiorno oggi è la locomotiva d’Italia, come definito anche dalla Presidente Meloni”. msn.com

intervista luigi sbarra sudSbarra “Dal Governo politiche concrete ed efficaci, il Sud è tornato a crescere” - Il Mezzogiorno è tornato a crescere, anche più di altre aree del Paese, un trend che va avanti anche grazie ... italpress.com

intervista luigi sbarra sudSbarra “La narrazione stereotipata smentita dai fatti, il Sud cresce” - Il Mezzogiorno è tornato a crescere, anche più di altre aree del Paese, un trend che va avanti ... iltempo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.