Inter U23 Novara svolta improvvisa | esonerato Zanchetta prima della sfida
Inter News 24 Inter U23 Novara diventa già un incrocio chiave dopo il cambio in panchina deciso dal club piemontese. Colpo di scena alla vigilia di Inter U23 Novara. Il Novara ha ufficializzato l’esonero di Andrea Zanchetta, sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra al termine del girone di andata. Una decisione maturata dopo una prima metà di stagione al di sotto delle aspettative, chiusa al quattordicesimo posto con 21 punti complessivi. La tempistica non passa inosservata: il cambio in panchina arriva infatti a pochi giorni dalla partita contro l’ Inter U23, in programma domenica 4 gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com
