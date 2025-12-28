Inter U13 il giovanissimo portiere nerazzurro non ha alcun dubbio | Julio Cesar il mio idolo Il mio cuore è diviso

Inter News 24 Inter U13, il portiere spagnolo protagonista alla LaLiga FC Futures racconta sogni e tifo: le parole su alcuni giocatori del passato nerazzurro. Tra i volti più interessanti dell’Inter U13 impegnata nella LaLiga FC Futures, il torneo Under-12 più prestigioso al mondo, c’è Luca Lozano Castillo, portiere titolare nerazzurro. Per lui non è solo un appuntamento sportivo di alto livello, ma anche un ritorno speciale nel suo Paese: nato in Spagna, vive a Milano da quattro anni dopo il trasferimento della famiglia per motivi di lavoro. Intervistato da Marca, il giovane estremo difensore racconta con naturalezza il suo percorso di crescita, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U13, il giovanissimo portiere nerazzurro non ha alcun dubbio: «Julio Cesar il mio idolo. Il mio cuore è diviso» Leggi anche: Chiesa: “Con mio padre mi piaceva guardare il Milan. Il mio idolo? Kakà” Leggi anche: Il fidanzato o l’amica? Il mio cuore è diviso in due Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Portiere dell’Inter U13: “Julio Cesar il mio idolo. Tifo? Il mio cuore è diviso” - Luca Lozano Castillo, portiere titolare dell'Inter U13, è impegnato nel LaLiga Fc Futures. msn.com

Calciomercato Inter news/ Rebus portiere: il futuro di Martinez e i nomi caldi (oggi 26 dicembre 2025) - Calciomercato Inter news oggi 26 dicembre 2025, è rebus portiere: il futuro di Josep Martinez e i nomi caldi, da Vicario a Carnesecchi. ilsussidiario.net

Inter, ecco il portiere del futuro: vicino Lunin, soffiato a Liverpool e Juve - Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come i nerazzurri siano ormai ai dettagli per il giovane portiere classe ’99, ... calciomercato.com

Mercato Inter, nel mirino un giovanissimo per rinnovare la difesa #calciomercato #seriea #inter - facebook.com facebook

Una storia nella storia di #PiazzaFontana: Enrico Pizzamiglio, giovanissimo tifoso dell'Inter e aspirante calciatore, a cui venne amputata una gamba a causa delle ferite riportate dall'esplosione della bomba. Mazzola e Facchetti andarono a trovarlo in ospedale x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.