Terzino e centrocampista, le strade tra le grandi rivali si incrociano di nuovo. E per Frattesi. È sempre calciomercato, ma è soprattutto sempre Inter-Juve. Il derby d’Italia, la sfida infinita che spesso sfocia sul mercato. Come stavolta, e vi garantiamo che non sarà l’ultima. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Derby d’Italia con vista terzino (destro) e centrocampista. Stessa squadra, anche se il primo è esploso in un’altra dove milita in prestito. Marco Palestra, classe 2005 che in questa prima parte di stagione ha conquistato tutti: l’Europa che conta e ovviamente le nostre Inter e Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter-Juve, derby infinito anche sul mercato: il ‘doppio’ da 80 milioni

Leggi anche: Truffa da 80 milioni sul fotovoltaico, sequestro di sito e conti. Perquisizioni anche in Sicilia

Leggi anche: Muharemovic Juve, sarà derby di mercato per il difensore? L’Inter fa sul serio ma i bianconeri possono contare su quest’aspetto: gli ultimissimi aggiornamenti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Inter-Juve, derby infinito anche sul mercato: il ‘doppio’ da 80 milioni.

Allegri alla vigilia del derby: “In una notte fui obbligato a decidere se allenare Inter, Juve o Real” - Milan svelando un dettaglio del suo recente passato: “In una notte ho dovuto decidere se allenare l’Inter, la Juve o ... fanpage.it

Milan-Juve prima contro seconda: riparte il dibattito sul derby d'Italia - Il termine derby d'Italia è stato coniato dal grande Gianni Brera il 6 Maggio 1967, alla vigilia di Juventus- it.blastingnews.com

I verdetti del derby: il Milan è spietato negli scontri diretti, l'Inter domina le piccole ma fallisce i big match - Il Milan soffre con le piccole ma è implacabile negli scontri diretti, l'Inter paga sempre dazio alle concorrenti per lo scudetto. corriere.it