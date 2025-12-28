Inter Chivu la verità sulla crescita nerazzurra | Siamo primi ma restiamo un cantiere
Inter Chivu analizza la situazione della squadra, sottolineando come, pur essendo in testa alla classifica, il percorso di crescita continua. La squadra lavora quotidianamente per migliorare difetti e consolidare il proprio livello. In vista della sfida contro l’Atalanta, il focus è sull’uscita dalla comfort zone e sul mantenimento del ritmo, consapevoli che il lavoro di perfezionamento è ancora in corso e richiede costanza e attenzione.
Inter News 24 Inter Chivu, tra primato e lavoro quotidiano: margini di crescita, difetti da correggere e il test Atalanta per uscire dalla comfort zone. Una squadra può essere prima in classifica dopo quattro mesi di campionato e, allo stesso tempo, sentirsi ancora un «cantiere aperto». A dirlo senza giri di parole è Cristian Chivu al Corriere dello Sport, che fotografa così il momento dell’Inter alla vigilia della sfida con l’Atalanta. «Dire a dicembre che siamo un cantiere aperto non è semplice, ma è la realtà di una squadra che punta a competere su ogni fronte», ha spiegato il tecnico nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
