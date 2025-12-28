Inseguimento sulla Pontina per evitare l' arresto tampona auto e sperona una pattuglia
Nella notte sulla via Pontina, al km 28, si è verificato un inseguimento tra un veicolo e le forze dell'ordine. Durante la fuga, l’automobilista ha tamponato un’auto di servizio e ha speronato una pattuglia, creando una situazione di particolare tensione. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso per gestire l’incidente e garantire la sicurezza della zona.
Momenti di tensione sulla via Pontina, all'altezza del km 28, dove nella notte c'è stato un inseguito. Tutto è iniziato quando i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pomezia hanno intercettato una Fiat 500 a noleggio, risultata rubata, segnalata poco prima dai colleghi di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Inseguimento sulla Pontina, per evitare l'arresto tampona altre auto e sperona una pattuglia
Leggi anche: Folle inseguimento in E45, forza un posto di blocco e sperona l'auto dei Carabinieri: arrestato
La Pontina come il set di un film: ladri acrobati, guida contromano e fughe rocambolesche per le vie di Roma - Arrestati due uomini e denunciato un terzo, al termine di rocamboleschi inseguimenti avvenuti tra le strade della Capitale ... msn.com
Un inseguimento rocambolesco sulla Pontina: due arresti e un bottino da 1.200 euro recuperato. Leggi l’articolo completo sul nostro blog. https://gruppocvg.it/100-storie-a-lieto-fine/un-inseguimento-rocambolesco/ - facebook.com facebook
Sono usciti dal parcheggio di una nota discoteca dell’ #Eur a Roma a tutta velocità. Alla vista di una volante della #Polizia, hanno solo finto di rallentare, dando il via a un inseguimento lungo la Cristoforo #Colombo e poi sulla #Pontina. La corsa è finita qua x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.