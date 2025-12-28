Inseguimento sulla Pontina per evitare l' arresto tampona auto e sperona una pattuglia

Nella notte sulla via Pontina, al km 28, si è verificato un inseguimento tra un veicolo e le forze dell'ordine. Durante la fuga, l’automobilista ha tamponato un’auto di servizio e ha speronato una pattuglia, creando una situazione di particolare tensione. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso per gestire l’incidente e garantire la sicurezza della zona.

Momenti di tensione sulla via Pontina, all'altezza del km 28, dove nella notte c'è stato un inseguito. Tutto è iniziato quando i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pomezia hanno intercettato una Fiat 500 a noleggio, risultata rubata, segnalata poco prima dai colleghi di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

