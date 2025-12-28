Inseguimento sulla Pontina per evitare l' arresto tampona altre auto e sperona una pattuglia
Nella notte, sulla via Pontina al km 28, si è verificato un inseguimento che ha portato a un incidente tra un'auto in fuga e altre vetture, inclusa una pattuglia delle forze dell'ordine. L'automobilista, nel tentativo di evitare l'arresto, ha tamponato diverse auto e speronato una pattuglia. L'episodio ha creato momenti di tensione sulla strada, richiedendo interventi delle forze dell'ordine per mettere fine alla situazione.
Momenti di tensione sulla via Pontina, all'altezza del km 28, dove nella notte c'è stato un inseguito. Tutto è inizito quando i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pomezia hanno intercettato una Fiat 500 a noleggio, risultata rubata, segnalata poco prima dai colleghi di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
