Insediata la Consulta dei Ragazzi | redigerà la Mappa delle donne di Faenza
Nella Sala del Consiglio comunale di Faenza, intitolata a Enrico De Giovanni, si è insediata la Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi per l'anno scolastico 2025-2026. L'organismo consultivo accoglie giovani studenti provenienti dalle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dopo l’atto di nomina firmato dal sindaco Alberto Gatto, la nuova Consulta si è insediata il 10 dicembre. La neo presidente: “Rafforzare il ruolo educativo e aiutare le persone in un tempo difficile”. - facebook.com facebook
