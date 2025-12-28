Inter News 24 Infortunio Bonny, si avvicina tra assenze e scelte obbligate: Chivu apre le strade al classe 2006 del settore giovanile nerazzurro. L’ Inter continua a fare i conti con un periodo complicato sul fronte infortuni. L’ultimo stop, quello di Ange-Yoan Bonny, ha costretto Cristian Chivu a guardare ancora una volta verso l’ Inter U23 per completare il gruppo in vista della trasferta di Atalanta. Oltre ai già presenti Taho tra i pali e agli esterni Cocchi e Cinquegrano, il tecnico nerazzurro ha deciso di aggregare anche un attaccante. La scelta è ricaduta su Matteo Spinaccè, classe 2006, uno dei profili più interessanti del gruppo allenato da Stefano Vecchi, campione d’Italia con la Primavera nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Infortunio Bonny, l'assenza del francese causa un'emergenza in attacco: Chivu pesca dall'U23

