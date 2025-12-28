Influenza picco anticipato | al Goretti ricoveri in aumento fra i bambini

Quest’anno l’influenza si presenta in modo più precoce e con un picco anticipato, coinvolgendo anche i bambini. I sintomi principali includono febbre, tosse, mal di gola e dolori muscolari, spesso accompagnati da stanchezza e problemi gastrointestinali. Tuttavia, sono possibili complicanze respiratorie e polmoniti, che hanno portato a un aumento dei ricoveri presso l'ospedale Goretti. È importante monitorare attentamente i segnali e adottare le misure di prevenzione necessarie.

Influenza, arrivo in anticipo. Il sistema immunitario meno pronto alla variante K - Lo studio della variante K ha portato ad affermare che è “un ceppo influenzale che ha subito un numero di mutazioni importante rispetto al ceppo presente nel vaccino. dilei.it

Influenza 2025/26: boom anticipato dei casi e allarme degli esperti, come la si previene? - I primi dati mostrano una circolazione sostenuta di virus respiratori, con oltre 860 mila casi tra ottobre e novembre. alfemminile.com

TGR Rai Toscana. . Parliamo di salute, a giorni è atteso il picco dell'influenza in regione ma sono già numerosi i toscani che hanno passato le feste malati. Il punto sulle caratteristiche del virus K e come comportarsi prima e dopo l'eventuale contagio nel servizi - facebook.com facebook

26/12/25.Influenza. Previsto fino a Capodanno picco dei contagi anche in Veneto:nella scorsa settimana oltre 14 nuovi casi ogni 1.000 residenti; più colpiti bimbi sotto i 5 anni (43 casi settimanali ogni 1.000);fino ai 14 anni:23 casi; fino a 64 anni: 15 casi; anzia x.com

