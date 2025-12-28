Influenza picco anticipato | al Goretti ricoveri in aumento fra i bambini

Quest’anno l’influenza si presenta in modo più precoce e con un picco anticipato, coinvolgendo anche i bambini. I sintomi principali includono febbre, tosse, mal di gola e dolori muscolari, spesso accompagnati da stanchezza e problemi gastrointestinali. Tuttavia, sono possibili complicanze respiratorie e polmoniti, che hanno portato a un aumento dei ricoveri presso l'ospedale Goretti. È importante monitorare attentamente i segnali e adottare le misure di prevenzione necessarie.

E' particolarmente aggressiva l'influenza quest'anno, arrivata presto e con un picco già anticipato. I sintomi sono quelli comuni, febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e stanchezza e talvolta problemi gastrointestinali, ma con possibili complicanze al livello respiratorio e polmoniti che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

