Influenza inverno 2025 l’allarme di Matteo Bassetti | Picco non ancora raggiunto e sintomi più duri

L’ influenza dell’inverno 2025 sta mettendo a letto milioni di italiani e, secondo gli specialisti, il peggio potrebbe non essere ancora arrivato. I casi sono in aumento da settimane e, complice il periodo delle feste, il virus sta circolando con maggiore facilità. A preoccupare medici e ospedali non è solo il numero dei contagi, ma anche una sintomatologia più complessa rispetto agli anni precedenti. Tra Natale e Capodanno, con viaggi, cene e incontri familiari, l’influenza trova il terreno ideale per diffondersi. E quest’anno, spiegano gli esperti, presenta caratteristiche che meritano attenzione. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

