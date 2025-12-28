Influenza inverno 2025 l’allarme di Matteo Bassetti | Picco non ancora raggiunto e sintomi più duri
L’ influenza dell’inverno 2025 sta mettendo a letto milioni di italiani e, secondo gli specialisti, il peggio potrebbe non essere ancora arrivato. I casi sono in aumento da settimane e, complice il periodo delle feste, il virus sta circolando con maggiore facilità. A preoccupare medici e ospedali non è solo il numero dei contagi, ma anche una sintomatologia più complessa rispetto agli anni precedenti. Tra Natale e Capodanno, con viaggi, cene e incontri familiari, l’influenza trova il terreno ideale per diffondersi. E quest’anno, spiegano gli esperti, presenta caratteristiche che meritano attenzione. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Influenza: ancora pochi i casi, in attesa del picco. Attenzione ai sintomi: ecco quando rivolgersi al medico
Leggi anche: Influenza, l'allarmismo di Bassetti: "Sintomi più intestinali e meno respiratori, rischiamo una delle peggiori epidemie degli ultimi anni"
Influenza 2025, picco a dicembre: sintomi, cura e prevenzione - Scopri sintomi, durata, cure e come proteggerti dalla variante K del virus A/H3N2. lifestyleblog.it
Dilaga l’influenza 2025: sintomi, quanto dura, incubazione, variante K, virus intestinali - I dati sono previsti in ulteriore aumento, ma con il Natale slitta il bollettino e scoppia la polemica. quotidiano.net
Influenza inverno 2025, l’allarme di Matteo Bassetti: “Picco non ancora raggiunto e sintomi più duri” - L’influenza dell’inverno 2025 sta mettendo a letto milioni di italiani e, secondo gli specialisti, il peggio potrebbe non essere ancora arrivato. urbanpost.it
Con l’arrivo dell’inverno e l’incubo dell’influenza è importante occuparsi del proprio sistema immunitario, che gioca un ruolo cruciale nella protezione dell’organismo da malattie infettive e patologie. Esistono diversi modi per sostenere e rafforzare le difese im - facebook.com facebook
Durante la stagione invernale, l’influenza può essere sempre dietro l’angolo Esistono semplici accorgimenti che possono aiutare a ridurre il rischio di contagio e a contrastare i sintomi. Per ogni necessità o dubbio, è sempre importante rivolgersi al proprio x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.