Influenza 2025 | non solo febbre colpisce anche l’intestino l’allarme degli esperti

L’influenza 2025 si presenta con sintomi più variegati, coinvolgendo anche l’intestino, oltre alla febbre. Secondo gli esperti, tra cui il professor Matteo Bassetti, questa stagione ha registrato un aumento dei casi, in particolare nel periodo natalizio, complicato dalla diffusione della nuova variante K. È importante monitorare i segnali e seguire le indicazioni sanitarie per tutelare la salute durante questa stagione influenzale.

Una settimana intensa per l'influenza di Natale. Secondo il professor Matteo Bassetti, nella foto d'apertura, primario di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, la settimana tra Natale 2025 e Capodanno è stata particolarmente difficile per l' aumento dei casi di influenza, favorito anche dalla nuova variante K. Il nuovo bollettino sull'influenza in Italia sarà pubblicato domani, 29 dicembre, quindi i dati precisi sulla settimana di Natale non sono ancora disponibili. Tuttavia, l'esperto segnala che, osservando i ricoveri ospedalieri e ascoltando le persone colpite, è evidente che si tratta di un periodo con un numero molto elevato di casi, destinato probabilmente ad aumentare ulteriormente nelle settimane successive.

Influenza 2025 sintomi cura e prevenzione

