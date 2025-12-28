Indagine sui fondi ad Hamas perquisito lo studio di un avvocato di Bergamo

La Procura di Genova sta conducendo un’indagine riguardante presunti finanziamenti ad Hamas, con una particolare attenzione anche alla provincia di Bergamo. È stato perquisito lo studio di un avvocato locale, coinvolto nell’inchiesta. L’indagine mira a chiarire eventuali collegamenti tra i fondi e le attività del gruppo, nel rispetto delle normative vigenti. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare i flussi finanziari per prevenire il sostegno a organizzazioni considerate terroristiche.

Bergamo, 28 dicembre 2025 – Ha una ramificazione anche bergamasca l’indagine della Procura di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas. Lo studio e l'abitazione di un avvocato di origine marocchina, Mohamed Ryah, 36 anni, infatti, sono stati perquisiti a Bergamo dalla Guardia di finanza. L'avvocato è indagato a piede libero. Nel suo studio di via Garibaldi a Bergamo, voluta dal principale indagato, il presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, 63 anni, architetto di Genova ora in carcere. Milano 27122025 Corteo Palestinesi Pro Pal da Piazzale Cavour in centro contro arresti finanziatori Hamas foto Ansa Salmoirago A lui, secondo l'accusa, proprio l'avvocato Ryah aveva spiegato le modalità per far confluire a questa nuova associazione le offerte dei fedeli islamici raccolte nei luoghi di culto e da destinare al terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Indagine sui fondi ad Hamas, perquisito lo studio di un avvocato di Bergamo Leggi anche: Terrorismo, inquisito avvocato con studio a Bergamo: “L’associazione raccoglieva fondi per Hamas” Leggi anche: Fondi ad Hamas, sequestrato un milione durante le perquisizioni. C’è anche Bergamo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun; Come funzionavano i finanziamenti per Hamas e chi è l'ideatore; Genova: i corrieri, i soldi ad Hamas, le foto nei cellulari e i documenti israeliani; Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con le cellule italiane: sette arresti, 2 latitanti. Indagine sui fondi ad Hamas, perquisito lo studio di un avvocato di Bergamo - Lo studio e l'abitazione di un avvocato di origine marocchina, Mohamed Ryah, 36 anni, infatti, sono stati perquisiti dalla Guardia di finanza. ilgiorno.it

