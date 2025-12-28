Incontro Trump Zelensky come seguirlo in tv | la programmazione di Rete 4

L’incontro tra Trump e Zelensky rappresenta un momento di grande interesse internazionale. Per seguire l’evento in diretta, Rete 4 ha adattato la propria programmazione, offrendo ai telespettatori la possibilità di seguire l’evento con aggiornamenti e approfondimenti. Ecco come e quando poter seguire l’incontro in televisione, con tutte le informazioni utili per non perdere questo appuntamento.

Dove e come seguire l’incontro Trump – Zelensky in tv? La programmazione di Rete 4 si modifica ad hoc per coprire l’evento tanto atteso. Ecco quando sintonizzarsi sulla Rete Mediaset per essere aggiornati su tutte le news di politica internazionale. Incontro tra il Presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky: ecco dove seguirlo in tv. Dove e come seguire l’incontro Trump – Zelensky in tv? Quest’oggi, domenica 28 dicembre, sarà Rete 4 a coprire l’evento politico tanto atteso. La Rete Mediaset, infatti, trasmetterà in diretta tutti gli aggiornamenti sull’incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino, in programma a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Incontro Trump Zelensky, come seguirlo in tv: la programmazione di Rete 4 Leggi anche: Notte di raid a Kiev. Incontro Trump-Zelensky, svolta entro la fine dell'anno? Leggi anche: Lungo incontro tra Trump e Zelensky, nessuna intesa sui missili Tomahawk: «Gli Usa non vogliono escalation». Trump: «Basta combattere» – Il video Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. «Zelensky vedrà Trump domenica a Mar-a-Lago»; Guerra Ucraina-Russia, news oggi. Incontro Trump-Zelensky domenica in Florida; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Guerra in Ucraina: Zelensky verso l'incontro con Trump, raid russo a Odessa. Incontro Trump Zelensky, come seguirlo in tv: la programmazione di Rete 4 - Come e quando seguire in tv l'incontro tra Trump e Zelensky? superguidatv.it

Oggi l'incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago - La Casa Bianca conferma che l'incontro fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si terrà alle 19 ora italiana a Mar- ansa.it

Incontro Zelensky-Trump in Florida, la posta in gioco nella strada per la pace - Un faccia a faccia che può essere decisivo per le sorti della guerra in Ucraina. msn.com

Cosa aspettarsi dall’incontro tra Trump e Zelensky x.com

Oggi dalle 19:45 circa, SPECIALE #ZonaBianca con @giusbrindisi per seguire in diretta l’incontro Trump-Zelensky. A seguire, in prima serata, l’informazione di Rete4 continua con il consueto appuntamento con Zona Bianca. facebook

