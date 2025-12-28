Incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago | la diretta della Casa Bianca

La Casa Bianca ha comunicato un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, volto a approfondire la situazione in Ucraina. L'incontro rappresenta un momento di confronto tra i due leader, con focus sulle questioni di sicurezza e cooperazione regionale. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni e degli sviluppi geopolitici legati alla crisi ucraina.

Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontrano a Mar-a-Lago per discutere della situazione in Ucraina. La diretta del bilaterale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il presidente ucraino Zelensky in Florida per incontrare Trump. La diretta video - Dopo l'incontroper trattare sui punti dell'accordo per la fine della guerra con la Russia, telefoneranno ai leader europei ... msn.com

Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky-Trump: sentiranno leader Ue durante vertice. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky- tg24.sky.it

Donald #Trump ha riferito di aver avuto una “telefonata buona e costruttiva” con il presidente russo Vladimir #Putin. Il messaggio è stato pubblicato su Truth poco prima dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky, in programma oggi in #Flori x.com

