incipit milionari e imprese da guinness

Una oramai remota campagna pubblicitaria reclamizzava forti sconti sui prezzi di copertina riducendo le quantità enunciate nei titoli e promettendo, dico a caso, Quattro anni e mezzo in Tibet e Settantacinque anni di solitudine. Si potrebbe ora pensare a una nuova campagna che decori il romanzo di Gabriel García Márquez con la fascetta “Il libro da un milione di euro”, in riferimento non già al prezzo – l’edizione corrente Mondadori costa 15 euro – bensì al premio vinto da una concorrente di “Chi vuol essere milionario” riconoscendo l’incipit di Cent’anni di solitudine nella citazione acclusa alla domanda. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

