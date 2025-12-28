Incidente tra tre auto a Pistoia un uomo in ospedale

Sabato 27 dicembre alle 20:30, un incidente tra tre auto si è verificato in via Toscana a Pistoia, davanti all'ingresso del Naturart Village. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno gestito la situazione. Un uomo coinvolto nell'incidente è stato trasportato in ospedale. L'evento è ancora sotto approfondimento dalle autorità.

Una squadra del comando dei vigili del fuoco di Pistoia è intervenuta, nel corso della serata di ieri sabato 27 dicembre itorno alle 20:30 per un incidente in via Toscana di fronte all'ingresso del Naturart Village. Nell’incidente erano coinvolte tre autovetture. La squadra dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incidente tra tre auto a Pistoia, un uomo in ospedale Leggi anche: Incidente a Orbassano: scontro tra auto e monopattino all'incrocio, uomo trasportato in ospedale Leggi anche: Incidente a Moncalieri: scontro tra auto e bici, un uomo trasportato in ospedale, è grave Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Drammatico incidente a Pescia, impatto violentissimo fra due auto: 3 giovani gravissimi in ospedale; Tre giovani gravissimi in uno scontro frontale fra due auto a Pescia; Scontro frontale a Pescia, auto sbalzata oltre il guard rail: gravi tre giovani; Investita da un'auto a Pistoia muore a 87 anni, stroncata da un infarto la nuora che la stava soccorrendo. Scontro fra tre auto, un ferito portato al pronto soccorso - La squadra dei vigili del fuoco di Pistoia giunta sul posto ha operato per la messa in sicurezza delle auto, mentre i conducenti sono stati presi in cura dai soccorritori della Misericordia di ... msn.com

Dramma a Pistoia, donna travolta e uccisa da un’auto: la nuora assiste all’incidente, si sente male e muore - Due donne, suocera e nuora, sono morte a poche ore di distanza a Pistoia nel tardo pomeriggio di venerdì 26 dicembre ... fanpage.it

Incidente a Pescia, i 3 giovani restano gravi. Esami tossicologici sul conducente del suv - I feriti, che hanno 23, 21 e 15 anni, sono stati tutti ricoverati in reparti di terapia intensiva negli ospedali di Pescia, Pistoia e Careggi. msn.com

Incidente auto moto su via Fanelli vicino all'uscita Carbonara Bari. Prestate attenzione soccorritori sul posto - facebook.com facebook

Incidente per l'auto della scorta di Nicola Gratteri in Calabria: tre persone ferite x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.