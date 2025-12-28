Incidente lungo la SS36 | traffico in tilt

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo la SS36, coinvolgendo tre persone e causando rallentamenti e code significative. L’incidente è avvenuto intorno alle 16, all’altezza dell’incrocio di Desio, in direzione Passo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere i coinvolti. La situazione sta causando disagi alla circolazione, con ulteriori aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

Incidente lungo la SS36: tre persone rimaste coinvolte e lunghe code. Sono queste le prime informazioni relative all'incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di domenica 28 dicembre lungo la Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza dell'incrocio di Desio in direzione Passo.

