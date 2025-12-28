Incidente in Tangenziale a Venaria Reale auto ribaltata | quattro persone ferite e code

Oggi, 28 dicembre 2025, si è verificato un incidente sulla Tangenziale Nord di Torino, poco dopo l'ingresso di Venaria Reale. Un veicolo si è ribaltato, causando quattro feriti e rallentamenti nel traffico. La viabilità è stata temporaneamente compromessa, e le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e garantire l'assistenza.

Incidente lungo la Tangenziale Nord di Torino intorno alle 18,20 di oggi, 28 dicembre 2025. Subito dopo l'entrata di Venaria Reale, un'auto che percorreva la carreggiata in direzione di corso Regina si è ribaltata. Non risultano altri veicoli coinvolti. I soccorsiQuattro persone sono rimaste.

