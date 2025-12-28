Incidente in moto sul Gargano | esce fuori strada e batte testa e corpo sulle rocce

Un incidente in moto si è verificato questa mattina sul Gargano, lungo la strada provinciale 22 tra San Marco in Lamis e Rignano. Un motociclista è uscito fuori strada, riportando ferite multiple ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. L’incidente, riportato da RignanoNews, è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

