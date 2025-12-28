Incidente in moto sul Gargano | esce fuori strada e batte testa e corpo sulle rocce
Un incidente in moto si è verificato questa mattina sul Gargano, lungo la strada provinciale 22 tra San Marco in Lamis e Rignano. Un motociclista è uscito fuori strada, riportando ferite multiple ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. L’incidente, riportato da RignanoNews, è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.
È di un ferito, trasportato in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, il bilancio dell’incidente stradale, anticipato sulle colonne di RignanoNews, avvenuto questa mattina, domenica 28 dicembre, sulla strada provinciale 22 tra San Marco in Lamis e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
