Incidente in montagna | corde incastrate arrampicatori bloccati al buio su una parete di roccia a Cumiana

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, 27 dicembre, due escursionisti sono rimasti bloccati su una parete di roccia a Cumiana. La coppia stava scalando una parete di roccia quando, intorno alle 17:15, ha lanciato l’allarme. Tutt’intorno era ormai diventato buio e i due si trovavano ancora a tre punti di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

incidente in montagna corde incastrate arrampicatori bloccati al buio su una parete di roccia a cumiana

© Torinotoday.it - Incidente in montagna: corde incastrate, arrampicatori bloccati al buio su una parete di roccia a Cumiana

Leggi anche: Placca di roccia si stacca dalla parete della montagna

Leggi anche: Cani bloccati su una parete rocciosa: per recuperarli interviene l'elicottero dei vigili del fuoco

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.