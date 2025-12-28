Nel tardo pomeriggio di ieri, 27 dicembre, due escursionisti sono rimasti bloccati su una parete di roccia a Cumiana. La coppia stava scalando una parete di roccia quando, intorno alle 17:15, ha lanciato l’allarme. Tutt’intorno era ormai diventato buio e i due si trovavano ancora a tre punti di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Incidente in montagna: corde incastrate, arrampicatori bloccati al buio su una parete di roccia a Cumiana

