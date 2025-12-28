Firenze, 28 dicembre 2025 – Amico di Majed Al Zeer, considerato dagli inquirenti il numero uno di Hamas in Europa. Ai vertici della moschea di Firenze, dove si occupa degli affari interni, gestendo la raccolta delle offerte e le attività di supporto ai fedeli. Raed Al Salahat, 48enne nato in Kuwait, vive in Italia da una decina di anni. Sposato con due figli, è indagato nell’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas e ieri mattina è stato arrestato mentre si trovava nel suo appartamento in Oltrarno. Al Salahath è accusato di essere membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica e, dal maggio 2023, componente del board of directors della European Palestinians Conference, al cui interno opera in stretto contatto con Al Zeer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, chi è Raed Al Salahat : i doni dei fedeli, i legami col 'boss' europeo, il ruolo chiave in moschea

