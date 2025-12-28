Inchiesta su Hamas Gasparri | Hannoun sostenuto da sindaci e ambienti Pd

Una recente inchiesta a Genova ha portato all’arresto di Mohammad Hannoun e altre otto persone, sospettate di aver gestito circa 8 milioni di euro in finanziamenti occulti ad Hamas. La vicenda ha suscitato attenzione nel panorama politico italiano, con alcuni esponenti, come Gasparri, che hanno evidenziato il sostegno di sindaci e ambienti del Pd a Hannoun. La vicenda rimane al centro del dibattito pubblico e giudiziario.

La maxi inchiesta di Genova che ha portato all’arresto di Mohammad Hannoun e di altre otto persone, accusate di finanziamenti occulti ad Hamas per circa 8 milioni di euro, entra con forza nel dibattito politico nazionale. Al centro delle polemiche finiscono i rapporti tra il presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia e numerosi esponenti delle opposizioni, in particolare dell’area di centrosinistra. A sollevare il caso è Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, che chiama direttamente in causa alcuni amministratori locali del Partito democratico. “Quando chiederanno scusa tutti quei sindaci del Pd che pendevano dalle labbra di Hannoun durante i suoi comizi?”, afferma Gasparri, citando Silvia Salis a Genova, Vito Leccese a Bari e Giuseppe Sala a Milano, oltre ad “altri ancora”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inchiesta su Hamas, Gasparri: “Hannoun sostenuto da sindaci e ambienti Pd” Leggi anche: Gasparri sbotta su Hannoun: "In piazza a Milano apologia di stragi. Qualcuno controlli" Leggi anche: Inchiesta Hamas, Donzelli: Hannoun andava a spasso per tutta Europa con Ascari. Bagarre in Aula – Il video Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il caso Hannoun, la destra esulta. Le opposizioni: «Grave strumentalizzazione»; «Dall’Italia fondi ad Hamas». L’inchiesta che piace a destra; Soldi ad Hamas non cancellano crimini di Israele. Bufera sul procuratore Melillo; Fondi ad Hamas, il centrodestra attacca: La sinistra chieda scusa. Hamas, famiglia Hannoun tra 25 indagati - Sono 25 gli indagati nell'inchiesta della Dda di Genova che ha portato agli arresti del presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, Hannoun, e di altre 8 persone accusate di finanziare Ham ... rainews.it

