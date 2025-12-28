Incendio spaventoso a Roma a fuoco l’università | fiamme altissime e nuvola di fumo

Nella giornata di domenica 28 dicembre 2025, si è verificato un incendio nell’area dell’Università degli Studi di Roma Tre, situata nella zona sud della città. Le fiamme hanno prodotto alte fiamme e una nube di fumo visibile da diverse zone. L’intervento delle squadre di emergenza è in corso per contenere il rogo e garantire la sicurezza degli studenti e del personale presente nell’ateneo.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre 2025, si è verificato un incendio nell'area dell' Università degli Studi di Roma Tre, nella zona sud della Capitale. Le fiamme hanno interessato la sede della facoltà di Scienze Politiche in via Silvio D'Amico, all'angolo con via Leonardo da Vinci, tra i quartieri San Paolo e Marconi. Il rogo è divampato poco dopo le 16, propagandosi rapidamente nello spazio antistante l'ingresso dell'ateneo e una palazzina adiacente, generando una visibile colonna di fumo nero che ha allarmato residenti e passanti. Un incendio è divampato davanti la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma Tre in via Ostiense.

