Incendio Roma oggi fiamme davanti a Roma Tre

Oggi a Roma si è verificato un incendio in un appartamento situato in via Ostiense, di fronte alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza. Non ci sono ancora dettagli definitivi sulle cause o eventuali conseguenze, ma si stanno svolgendo le verifiche del caso.

Roma, 28 dicembre 2025 – Un incendio è divampato poco fa in un appartamento situato di fronte alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, in via Ostiense. Dal rogo si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, che ha allarmato residenti e passanti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, insieme alle forze dell’ordine. Presenti anche la polizia, i carabinieri, diverse autoambulanze del 118 e la polizia municipale, che stanno collaborando per la messa in sicurezza dell’area e per gestire la viabilità nella zona. 🔗 Leggi su Funweek.it

