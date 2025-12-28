Incendio nella lavanderia self service

Nella mattinata di domenica 28 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in una lavanderia self service di via Locati per spegnere un principio di incendio. L'intervento ha permesso di contenere i danni e garantire la sicurezza degli utenti e delle strutture. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le cause dell’incidente sono al momento in corso di accertamento.

Incendio in una lavanderia self service di via Locati. I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di domenica 28 dicembre per domare un principio di incendio all'interno dei locali. Le cause, quasi certamente accidentali, sono ancora da chiarire. Le fiamme hanno causato un fumo molto.

