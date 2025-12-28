Incendio negli uffici del crossodromo
Sono state necessarie diverse ore per spegnere l’incendio divampato ieri mattina, intorno alle 12.15, nella palazzina dei servizi dell’impianto comunale del crossodromo di San Pacifico, a San Severino. Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano, dove si trovano gli uffici. L’impianto era chiuso e pertanto non ci sono stati feriti né intossicati, per fortuna. Tra i primi a dare l’allarme al numero unico di emergenza 112 sono stati il consigliere comunale Valter Bianchi e il suo amico Mauro Appignanesi: di ritorno da un’escursione, hanno notato il fumo uscire dalla struttura e hanno chiamato subito i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
