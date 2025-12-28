Incendio in via Corso Corsi fiamme a partire da un quadro elettrico
Nella serata di domenica 28 dicembre, un incendio si è verificato in via Corso Corsi a Parma, originato da un quadro elettrico. L'incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non si sono registrate ferite, ma sono state adottate le necessarie misure di tutela. L’accaduto è sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.
Un incendio si è sviluppato, nel tardo pomeriggio di domenica 28 dicembre in via Corso Corsi a Parma. Le fiamme si sono generate a partire da un quadro elettrico. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, partite dalla caserma di via Chiavari. Sono arrivate anche le pattuglie della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: L’incendio nella zona industriale. Maxi guasto a un quadro elettrico. Capannoni divorati dalle fiamme
Leggi anche: Torpignattara (Roma), bus in fiamme dopo incendio provocato da monopattino elettrico a bordo, mezzo Atac distrutto - VIDEO
Corso Datore di Lavoro 16 ore Lezioni sulla corretta gestione dei rischi da incendio in azienda.
Paura in via Corso Corsi per un incendio - Via vai di mezzi dei vigili urbani e altri nella zona est della città hanno attirato l'attenzione. gazzettadiparma.it
Incendio avvolge e devasta tre roulotte: indagini in corso, ogni pista è aperta facebook
Incendio in centro logistico del Barese, in corso monitoraggio aria. Arpa Puglia ha posizionato campionatori per rilevazione microinquinanti #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.