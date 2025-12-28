Incendio in via Corso Corsi fiamme a partire da un quadro elettrico

Nella serata di domenica 28 dicembre, un incendio si è verificato in via Corso Corsi a Parma, originato da un quadro elettrico. L'incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non si sono registrate ferite, ma sono state adottate le necessarie misure di tutela. L’accaduto è sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.

Incendio avvolge e devasta tre roulotte: indagini in corso, ogni pista è aperta facebook

Incendio in centro logistico del Barese, in corso monitoraggio aria. Arpa Puglia ha posizionato campionatori per rilevazione microinquinanti #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.