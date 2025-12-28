Incendio in via Corso Corsi fiamme a partire da un quadro elettrico

Nella serata di domenica 28 dicembre, un incendio si è verificato in via Corso Corsi a Parma, originato da un quadro elettrico. L'incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non si sono registrate ferite, ma sono state adottate le necessarie misure di tutela. L’accaduto è sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.

Un incendio si è sviluppato, nel tardo pomeriggio di domenica 28 dicembre in via Corso Corsi a Parma. Le fiamme si sono generate a partire da un quadro elettrico. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, partite dalla caserma di via Chiavari. Sono arrivate anche le pattuglie della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

