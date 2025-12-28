Incendio in casa a Cinisello Balsamo morta una donna Il rogo partito dalla stufetta elettrica

Un incendio domestico si è verificato a Cinisello Balsamo, causando la morte di una donna, Maria Catena Pistone. Il rogo, partito da una stufetta elettrica, ha colpito l’abitazione mentre la vittima dormiva sul divano. Le autorità sono intervenute per le operazioni di soccorso e si stanno ancora svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Appartamento in fiamme a Cinisello Balsamo, anziana muore per le ustioni - A provocare l’incendio, che ha distrutto la camera in cui la donna dormiva, sarebbe stata una stufetta malfunzionante. rainews.it

Anziana muore in casa per un incendio nel Milanese - Una donna di 89 anni, Maria Catena Pistone, è morta a causa delle ustioni riportate ieri mentre dormiva sul divano nella sua casa a Cinisello Balsamo, nel Milanese. ansa.it

Donna trovata morta in casa dopo lo scoppio di un incendio: a dare l’allarme un giovane che ha visto le fiamme x.com

