Incendio in casa a Cinisello Balsamo morta una donna Il rogo partito dalla stufetta elettrica

28 dic 2025

Un incendio domestico si è verificato a Cinisello Balsamo, causando la morte di una donna, Maria Catena Pistone. Il rogo, partito da una stufetta elettrica, ha colpito l’abitazione mentre la vittima dormiva sul divano. Le autorità sono intervenute per le operazioni di soccorso e si stanno ancora svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Le fiamme hanno sorpreso la donna, Maria Catena Pistone, mentre dormiva sul divano della sua abitazione. Purtroppo, la donna è morta in ospedale, a causa della gravi ustioni riportate. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Accende una stufetta elettrica e innesca un incendio che la uccide: morta Maria Catena Pistone.

