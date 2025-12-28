L’incendio di Rutigliano, che ha devastato un capannone di 30.000 metri quadrati, è al centro di un’indagine della procura di Bari. Sono in corso verifiche per determinare le cause dell’incendio, con l’attenzione rivolta anche alla possibilità di un’origine dolosa. Attualmente, le valutazioni dei vigili del fuoco sono decisive per chiarire l’accaduto.

Il capannone da trentamila metri quadrati è andato distrutto nell’incendio divampatp ieri mattina. Quale fosse l’origine sarà stabilito dalle valutazioni dei vigili del fuoco, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla procura di Bari. Non è esclusa l’oriigine dolosa del rogo che ha causato un danno gravissimo a General Trade, dato che la struttura logistica insediata a Rutigliano è inservibile. L'articolo Incendio di Rutigliano: inchiesta della procura, atteso il parere dei vigili del fuoco Non escluso il dolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Incendio di Rutigliano: inchiesta della procura, atteso il parere dei vigili del fuoco Non escluso il dolo

Incendio Le Ciminiere, Procura Catania apre inchiesta - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato ieri al centro fieristico Le Ciminiere e che ha distrutto il teatro realizzato al suo interno, il famoso Ciotolone progettato ... ansa.it

Vi aggiorno sull’incendio divampato in un capannone nella zona industriale di Rutigliano lungo la SP 84. Le operazioni di spegnimento proseguono. Sin dal primo pomeriggio, l’incendio era sotto il controllo dei Vigili del Fuoco, che sento di ringraziare per il - facebook.com facebook

Un incendio è divampato sabato in un grosso capannone di un polo logistico nel barese, devastandolo. Un'alta nube di fumo nero si è alzata dalla struttura di circa 40mila mq nella zona industriale di Rutigliano. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di sp x.com