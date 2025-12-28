Incendio di rifiuti non trattati | fiamme sotto controllo

Nella giornata di domenica 28 dicembre, si è sviluppato un incendio presso gli impianti della Metalrecycling a Fusina, Marghera. L’incendio ha coinvolto rifiuti non trattati e si è mantenuto sotto controllo. La ditta si occupa di trattamento e commercio di rottami metallici e materiale ferroso, e le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza ambientale e pubblica.

