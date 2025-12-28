Incendio dalla torta di nozze | ustioni per lo sposo e fuggi fuggi tra gli invitati ad Avellino

28 dic 2025

Durante un matrimonio ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, si è verificato un incidente causato dall’incendio di una torta di nozze, che ha provocato ustioni allo sposo e ha generato panico tra gli invitati. L’evento ha coinvolto circa duecento persone, creando una situazione di emergenza all’interno dell’albergo. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente e le eventuali conseguenze per i presenti.

Paura per duecento invitati ad un matrimonio in un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Nella tarda serata di ieri, a conclusione della cerimonia nuziale, dalle "fontane luminose" posizionate sulla torta si sono sprigionate scintille che hanno innescato un incendio. In brevissimo tempo il rogo si è propagato alla hall della struttura ricettiva di rione Cardito, l’hotel Kristall Palace,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

