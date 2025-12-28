Incendio dalla torta di nozze | ustioni per lo sposo e fuggi fuggi tra gli invitati ad Avellino

Durante un matrimonio ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, si è verificato un incidente causato dall’incendio di una torta di nozze, che ha provocato ustioni allo sposo e ha generato panico tra gli invitati. L’evento ha coinvolto circa duecento persone, creando una situazione di emergenza all’interno dell’albergo. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente e le eventuali conseguenze per i presenti.

Paura per duecento invitati ad un matrimonio in un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Nella tarda serata di ieri, a conclusione della cerimonia nuziale, dalle "fontane luminose" posizionate sulla torta si sono sprigionate scintille che hanno innescato un incendio. In brevissimo tempo il rogo si è propagato alla hall della struttura ricettiva di rione Cardito, l'hotel Kristall Palace,.

Incendio dalla torta di nozze: ustioni per lo sposo e fuggi fuggi tra gli invitati ad Avellino - Nella tarda serata di ieri, a conclusione della cerimonia nuziale, dalle "fontane luminose" ... gazzettadelsud.it

La hall dell’hotel va a fuoco durante il taglio della torta al matrimonio: sposo ustionato, soccorsi 200 ospiti - La hall dell'hotel Kristall di Ariano Irpino (Avellino) è andata a fuoco nella notte tra sabato e domenica 28 dicembre mentre si celebrava un matrimonio ... fanpage.it

Proprio nel momento del taglio della torta, un candelotto pirotecnico collocato sul dolce avrebbe provocato un improvviso incendio, che in pochi istanti si è esteso agli arredi della hall - facebook.com facebook

Ariano Irpino, fiamme dalla torta nuziale: sposo ustionato e incendio nella sala ricevimenti x.com

